Жителя Тульской области приговорили за хищение и сбыт огнестрельного оружия Фото: Алексей ФОКИН

В ходе следствия установлено, что в начале 2019 года 24-летний житель Ефремовского района мужчина, находясь у своего знакомого, совершил хищение огнестрельного оружия, принадлежащего хозяину дома, которое в дальнейшем передал в пользование иному лицу.

Таким образом, ранее судимый молодой человек «заработал» сразу две статьи - ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия).

Суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.