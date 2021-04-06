Около 60% жителей Тульской области имеют антитела к коронавирусу Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

В Тульской области отмечается снижение зарегистрированных случаев ОРВИ — менее 5 тысяч случаев за неделю. Это ниже эпидемического порога на 42% и меньше заболеваемости на предыдущей неделе на 11%.

Предварительные данные о коллективном иммунитете свидетельствуют, что около 60% обследованных людей в тульской области имеют антитела к COVID-19. Охват тестирования населения составляет сейчас 150 на 100 тысяч населения в сутки.