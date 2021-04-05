Более 1300 человек в Тульской области коснулся весенний паводок Фото: Алексей ФОКИН

По данным Главного управления МЧС по Тульской области, паводковая обстановка соответствует прогнозу. Продолжается подъем уровня воды в реке Оке. А в реках Упа, Дон и Красивая Меча уже наблюдается спад.

На данный момент ограничено транспортное сообщение по 6 низководным мостам в 5 муниципальных образованиях - Куркинском, Белевском, Суворовском, Одоевском и Кимовском районах. Ограничение затрагивает 19 населенных пунктов, в которых проживает более 1300 человек.

Жители деревень и сел, оказавшихся в зоне подтопления, обеспечены продовольствием и медикаментами. Для обеспечения пожарной безопасности таких населенных пунктов выставлены пожарные расчеты. Организованы 4 лодочные переправы, все они проверены и аттестованы.

Пик половодья ожидается до пятницы, 9 апреля.