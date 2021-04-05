Пьяный тракторист попытался уплыть от ГИБДД в Тульской области Фото: соцсети

В ходе отработки сигнала о том, что неподалеку от села Дедилово ездит трактор, неадекватной манерой передвижения создавая угрозу местным жителям и другим транспортным средствам, сотрудникам Госавтоинспекции пришлось примененить табельное оружие — водитель категорически отказывался останавливаться и решил поиграть с полицейскими в догонялки.

В результате трактор съехал в канаву, заполненную водой после разлива реки. Но находившийся за рулем мужчина и не думал сдаваться, попытавшись скрыться от стражей порядка вплавь. Прыгнув в воду, те все-таки задержали его.

Установлено, что трактором управлял 21-летний житель села, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина ранее судим за различные преступления, в том числе за повторное управление транспортом под алкоголем. При выяснении обстоятельств выяснилось, что он может быть причастен к краже газобетонного кирпича из местного домовладения. Эти сведения проверяются.