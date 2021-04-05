В Туле поймали гаражных воров Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, злоумышленники обратили внимание на гараж, в котором хранились изделия из черного металла, проникли внутрь и похитили чужое имущество для дальнейшего сбыта.

Сотрудники полиции по горячим следам установили личности и местонахождение воришек. Ими оказались 30-летний неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса и его 19-летний неработающий подельник. Оба признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

Ведется дальнейшая работа по выяснению всех деталей незаконной деятельности подозреваемых.