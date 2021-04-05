В Тульской области пьяные выходные на «Skoda Octavia» едва не закончились трагедией Фото: материалы пресс-служб

03 апреля в 21-00 на 8-ом километре автодороги «Чекалин-Суворов-Ханино» Суворовского района Тульской области 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Skoda Octavia», по предварительной информации, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Galant», под управлением молодого человека 1991 года рождения.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Mitsubishi Galant», девушка 1998 года рождения, которая получила различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущена.

Медосвидетельствование водителя, выехавшего на "встречку" показало 2.400 мг/л в крови.