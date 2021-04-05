В Тульской области мужчина подшофе врезался в дерево на своем Mitsubishi L200

В Тульской области мужчина подшофе врезался в дерево на своей Mitsubishi L200. Фото: материалы пресс-служб

ЧП произошло в субботу утром, 3 апреля на 155-ом километре автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» Заокского района Тульской области.

49-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,463 мг/л), управляя автомобилем «Mitsubishi L200», по предварительной информации, совершил съезд в кювет.

Далее горе-водитель опрокинул автомобиль и на скорости врезался в дерево.

В результате ДТП водитель получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен.