Где сегодня, 5 апреля, в Туле не будет электричества
Фото: Алексей ФОКИН
Так, из-за ремонтно-восстановительных работ и кронирвоания деревьев, нависающих над проводами, без света окажутся:
до 12.00 — ул. Токарева, 79, 81, 85, 87, 89, ул. Железнодорожная, 40-а, 45;
до 13.00 - Косая Гора: ул. Горшкова, 1,2,3,12, ул. Дронова, 1, 2/4;
до 16.00 - ул. Белкина 3-21, улл. Болдина, 11, пер. Стандартный, 2-13; Мясново: ул. Чмутова, 20-54, 3, 3-а, 5, ул. Краснослободская, 1,4, 3, 2-й Клинский пр-д, 2,3,4, ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; п. Менделеевский: ул. Менделеева, 2, пер. Пушкинский, 1-9, 2-6, ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2, ул. Мичурина, 4-22, 8, ул. Маяковского, 1,2,3,4,6,8, ул. Полевая, 1-9;
до 18.00 - ул. Металлургов, 72, 74, 76, 76-а.