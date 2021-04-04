На метр поднялся уровень воды в реке Упе в пределах черты города Тулы Фото: Игорь КОПЫТОВ

В районе набережной Дрейера, где установлены замерные вешки, увеличился уровень воды в реке Упе за минувшие сутки увеличился на метр. За тот же промежуток времени в реке Воронке уровень воды стал выше всего на 10 сантиметров.

По сообщениям Центра гражданской защиты и спасательных работ в течение 4 апреля вода подошла к низководному мосту возле села Федоровка. Движение автомобилей остановлено.

Накануне были подтоплены шесть мостов и приусадебные участки в селе Дедилово.