За удар ножом — в тюрьму: финал бытовой ссоры в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в конце прошлого года, до обеда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта в дело пошел кухонный нож. Стальной аргумент был использован лишь раз — им хозяин квартиры нанес удар в область грудной клетки женщины.

В результате преступных действий потерпевшей причинено повреждение, имеющее медицинский критерий тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Согласно приговору мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.