«Тулица» уверенно победила «Динамо-Метар» Фото: соцсети

В первый день подопечные Александра Перепелкина выиграли у «Динамо-Метара» из Челябинска со счетом 3:0. Причем, превосходство хозяек площадки было совершенно очевидным во всех трех партиях - 25:14, 25:20, 25:13.

Комментируя игру, главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин отметил: «Три недели все команды тренировались, усердно готовились к суперфинальному туру. Пока мы оказались немного более готовы, чем челябинская команда».

Сегодня, 3 апреля, в 18.30, в спорткомплексе «Новое поколение» тулячки сыграют против «Спарты» из нижнего Новгорода.