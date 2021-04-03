Пьяного автоугонщика в Тульской области приговорили к 2,5 годам Фото: Алексей ФОКИН

В судебном заседании было установлено, что 24 октября 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый проходил мимо дома по ул. Трудовая г. Плавска Тульской области. Рядом с домом был припаркован автомобиль. Подсудимый, увидев, что двери автомобиля не закрыты, а в замке зажигания находится ключ, сел за руль автомобиля и доехал на нем до автозаправочной станции. Там он оставил автомобиль и ушел.

Немедленного наказания не последовало, и пару недель спустя, опять же после распития спиртных напитков в доме по улице Ульянова он подошел к спящему собутыльнику и, снял с его шеи золотые цепочку с кулоном, скрылся. Материальный ущерб составил более 200 000 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью и по совокупности преступлений был приговорен к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.