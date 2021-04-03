Любитель интимных услуг в Туле стал жертвой мошенницы Фото: Алексей ФОКИН

Мужчина позвонил по указанному в объявлении «жрицы любви» номеру телефона, а в ответ услышал, что ему необходимо внести предоплату, а также так называемую страховку от ложного вызова. Денежные средства в размере 15 тысяч рублей мужчина перевел на номер телефона, по которому звонил. После этого абонент перестал отвечать, ожидаемых услуг житель региона не получил. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, на кого зарегистрирован номер. В дальнейшем выяснили и местонахождение владельца. После чего удалось изобличить в противоправном деянии 30-летнюю неработающую представительницу цыганского этноса. Она задержана, теперь ее обвиняют по 159 УК РФ.