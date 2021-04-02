Тульские спортсмены стали абсолютными чемпионами России по лыжным гонкам и биатлону Фото: соцсети

Анна Панферова и Андрей Жуков стали абсолютными чемпионами России, выиграв все дисциплины на проходившем в Ижевске чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушениями зрения. В лыжах они стали лучшими в спринте и гонке на 7,5 км, а в биатлоне — в спринте и гонке на 10 км.

Еще двое туляков - Владимир Удальцов и Руслан Богачев - выиграли в лыжном спринте серебро и бронзу на дистанции 10 км классическим ходом.