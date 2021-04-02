В Туле задержан автовор-рецидивист Фото: Алексей ФОКИН

Оба случая произошли в один из февральских дней. По предварительным данным, мужчина намеренно искал вещи, оставленные в салонах припаркованных машин. Так, из автомобиля «Хендай» на ул. Немцова похититель забрал рюкзак с деньгами в размере 5 тысяч рублей, а из «Мицубиси» на ул. Гоголевской – сумку с кошельком и банковской картой, с которой в последствии снял более 200 тысяч рублей.

По подозрению был задержан 33-летний неработающий ранее судимый мужчина, которого теперь обвиняют по статье 158 УК РФ. Подозреваемый также проверяется на причастность к другим возможным аналогичным незаконным деяниям.