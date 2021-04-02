4 магазина и 3 кафе в Тульской области закроют за несоблюдение антиковидных мер

В ходе рейдов было проверено 8 точек общепита и 24 магазина в Тульской области.

В 5 магазинах были выявлены нарушения санитарных требований. В отношении индивидуальных предпринимателей, должностных лиц возбуждены административные дела. А за многочисленные нарушения противоковидных мер в суд переданы материалы дел о временном закрытии одного магазина в Алексине, еще по одному – в Донском, в Богородицке и в Туле.

Кроме этого, было составлено три протокола о временном запрете деятельности организаций общественного питания также в Донском и двух в Туле.