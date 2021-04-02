Половодье пришло в Тульскую область: подтоплены ряд сел и деревень Фото: материалы пресс-служб

По данным регионального МЧС на 2 апреля, паводковыми водами реки Шиворонь подтоплены 29 приусадебных участка и часть дороги в селе Дедилово Киреевского района. Уровень воды на дороге составляет 5 см, до жилых домов вода не доходит. Возможная причина - сброс воды с каскадных прудов, принадлежащих АО «Пластик» в Узловой.

Накануне в результате подъема воды в реке Дон оказался затоплен низководный мост в селе Орловка Куркинского района. Из населенного пункта можно выехать об объездными путями через села Суханово и Донские Озерки.

Также в Чекалине из-за половодья перекрыли мост через Оку, но угрозы затопления жилых домов нет, эвакуация жителей не планируется.