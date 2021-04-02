Прокуратура нашла нарушения в тульском приюте для животных Фото: Алексей ФОКИН

По данным прокуратуры Ленинского района ООО «Континент+» не внесло в электронную систему «Меркурий» сведения о 614 животных, которые находятся в приюте. Более того, при проверке выяснилось, что отсутствуют данные о 90 собаках, которые после вакцинации и стерилизации вернули обратно на улицы города.

Нарушения ветеринарного законодательства были оперативно устранены, но по постановлению прокурора района заместитель генерального директора организации привлечен к административной ответственности за нарушение правил карантина животных.