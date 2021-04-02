В Тульской области с должников за тепло потребовали через суд почти 1,5 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

В судебную инстанцию обратилось АО «Энергия-1», которое просило с целого ряда жителей Суворова стребовать долг за потребленное отопление и горячее водоснабжение. Общая сумма составила более 1 485 132 рублей.

Мировой судья удовлетворил иски, но пока приказы не вступили в законную силу.

Должники вправе в десятидневный срок со дня получения копий судебных приказов представить возражения относительно их исполнения.