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Общество2 апреля 2021 13:35

С 3 апреля в Тульской области разрешены краткосрочные свидания с заключенными

Ранее они были запрещены из-за коронавирусных ограничений
Игорь КОПЫТОВ
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С 3 апреля в Тульской области разрешены краткосрочные свидания с заключенными

Фото: Алексей ФОКИН

Теперь родственники заключенных в исправительных колониях №№ 1, 4, 6, 8, а также ЛИУ-3 и СИЗО-4 могут приезжать на краткосрочные свидания.

А вот в отношении длительных свиданий по-прежнему действует временный запрет.

Также с 3 апреля в УФСИН России по Тульской области и подчиненных учреждениях возобновлен личный прием граждан, но исключительно по предварительной записи и при условии использования средств индивидуальной защиты.