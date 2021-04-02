С 3 апреля в Тульской области разрешены краткосрочные свидания с заключенными
Фото: Алексей ФОКИН
Теперь родственники заключенных в исправительных колониях №№ 1, 4, 6, 8, а также ЛИУ-3 и СИЗО-4 могут приезжать на краткосрочные свидания.
А вот в отношении длительных свиданий по-прежнему действует временный запрет.
Также с 3 апреля в УФСИН России по Тульской области и подчиненных учреждениях возобновлен личный прием граждан, но исключительно по предварительной записи и при условии использования средств индивидуальной защиты.