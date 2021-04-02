Военные строители завершили первый этап нового онкоцентра в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Первый этап предполагал подготовительные работы для заливки бетонных оснований под корпуса будущего лечебного учреждения. Они завершены, теперь строители Минобороны РФ приступили к заливке фундаментов, делается это в круглосуточном режиме. В настоящее время на площадке задействовано более 200 человек и 20 единиц строительной и специальной техники.

Основание для единого здания из четырех корпусов должно быть готово к 20 апреля, после чего наступит основной этап строительства - возведение монолитного каркаса и стен.

На строительство онкоцентра в Туле выделено более 8 миллиардов федеральных средств. Планируется, что работы закончатся в 2023-м году. Площадь онкологического центра составит около 58 тысяч квадратных метров. На ней разместятся 10 профильных медицинских отделений с палатами, операционный блок, лаборатория и диагностический центр с поликлиникой.