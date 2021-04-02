Тульские призывники будут служить в Западном военном округе Фото: Алексей ФОКИН

Продлится она до 15 июля, и за это время на срочную службу в вооруженные силы РФ из Тульской области должны отправиться порядка 1600 человек.

Подавляющее большинство призывников будут проходить службу в Западном военном округе в сухопутных, военно-космических и воздушно-десантных войсках. Также за весенний призыв планируется направить на службу порядка 300 человек, имеющих водительские права С и Е и 12 специалистов компрессорных установок.

Четыре десятка человек с высшим образованием предварительно отобраны для зачисления в научно-производственную роту при КБП и НПО «Сплав» и в Технополис «Эра».