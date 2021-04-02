Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» - «Краснодар» Фото: материалы пресс-служб

Пока билеты можно приобрести онлайн, а с 8 апреля с 13.00 до 19.00 их можно будет купить в кассах Центрального стадиона.

Матч 25 тура РПЛ «Арсенал» — «Краснодар» пройдет 11 апреля. Начало в 14.00.

Напомним, что на трибунах болельщики обязаны соблюдать правила антиковидной безопасности - находиться в масках и перчатках во время всего матча.

Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру. Поэтому зрителей просят прийти на стадион заранее.