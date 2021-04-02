Треть миллиона штрафа заплатит житель Тульской области за разжигание национальной розни Фото: Алексей ФОКИН

В начале прошлого года мужчина разместил в открытом доступе на созданной им под вымышленными именем и фамилией странице в социальной сети шесть видеороликов и одну аудиозапись. Содержание их было направлено на возбуждение национальной ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку отношения к определенной национальности. Также в комментариях к новостному сообщению в одной из групп той же социальной сети подсудимый под вымышленным именем опубликовал тексты экстремистского характера.

Подсудимый поначалу пытался доказать, что все материалы были им размещены исключительно для личного просмотра, но в конечном итоге полностью признал вину. Приговором суда по ч. 1 ст. 282 УК РФ ему был назначен штраф в размере 350 тысяч рублей и исправительные работы сроком на 1,5 года с удержанием 15% зарплаты в доход государства ежемесячно.

Приговор в законную силу не вступил.