За сушку наркотиков для товарища житель Тульской области отправится на нары Фото: Алексей ФОКИН

Щекинским районным судом осужден местный житель за незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Установлено, что с конца сентября до конца октября прошлого года мужчина незаконно хранил в своем гараже на пос. Первомайском для личного употребления марихуану общим весом более 2 килограммов. Емкости с наркотическим веществом были изъяты 28 октября 2020 г. сотрудниками полиции.

На судебном заседании подсудимый пояснил, что основная масса наркотического средства, изъятого у него в гараже, предназначалась не для его личного употребления, а для передачи другому лицу после ее высушивания. Себе он предполагал оставить в качестве платы за оказанные услуги лишь 8 граммов. Однако доводы подсудимого не были учтены — щекинца осудили ч. 2 ст. 228 УК РФ, и ему назначено лишение свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.