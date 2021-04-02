Реконструкция дороги «Тула-Новомосковск» растянется почти на 10 лет Фото: Алексей ФОКИН

По оценкам экспертов, на сегодняшний день эта трасса является самой загруженной в регионе. Практически на всем протяжении автодороги интенсивность движения составляет более 400000 автомобилей в сутки, что превышает норму в 3,5 раза.

Проект реконструкции трассы «Тула-Новомосковск» планируется реализовать в четыре этапа. Сейчас уже приступили к разработке проектно-сметной документации. Сам ремонт стартует в 2022 году, закончить все предполагается в 2031 году.

По предварительным оценка реконструкция дороги потребует почти 10 млрд рублей.