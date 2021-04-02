В Новомосковске Тульской области благоустроят центральную площадь Фото: Игорь КОПЫТОВ

Уже начат демонтаж старого асфальтового покрытия и фонтана. На его месте появится детский сквер с перголой-ротондой в форме шестигранника, тематическая детская площадка «Химия», песочница для маленьких горожан и зона тихого отдыха.

На центральной части площади покрытие заменят на современную износостойкую плитку. Украшением площади станет светодинамический пешеходный фонтан. В зоне стилобата построят уютное кафе.

Также по периметру посадят новые деревья, посеют газон, установят новое освещение, скамейки и урны, а для удобства автовладельцев оборудуют парковочные карманы. Работы планируют завершить до конца года.