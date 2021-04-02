В Туле организация присвоила участок земли, принадлежащей государству Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения требований земельного законодательства и установила, что четыре года назад одна организация присвоила участок земли, принадлежащей государству.

Незаконно оформленная собственность располагается в деревне Слободка. По оценкам прокуратуры, региональному Министерству имущественных и земельных отношений был причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в крупном размере.