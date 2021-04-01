В Туле задержан водитель, решивший присвоить себе часть перевозимого груза Фото: Алексей ФОКИН

Полицейские ленинского райотдела получили сведения, что водитель одной из организаций, занимающейся отправкой крупных партий грузов в сетевые супермаркеты, по пути движения может заехать к своей знакомой, чтобы сгрузить несколько единиц каждого из товаров.

Мужчина предполагал сорвать с упаковок пломбы, взять нужное и вернуть защиту обратно. А нехватку незначительной части товаров объяснил бы возможными ошибками при загрузке на складе.

Оперативники устроили засаду совместно со службой безопасности организации и выяснили, что информация о злодеянии верна. 60-летний водитель был задержан вместе с его 25-летней знакомой.

Полицейские продолжают выяснять все детали противоправной деятельности парочки.