Прикинувшись соседками, две воровки в Тульской области обчистили старушку Фото: Алексей ФОКИН

Очередной жертвой кражи стала 87-летняя жительница Новомосковска. К ней в квартиру пришли две неизвестные женщины, рассказавшие о сборе денежных средств для организации похорон одной из соседок. Пенсионерка поверила в сказанное и впустила гостей в помещение.

В ходе беседы те выяснили, где хозяйка хранит сбережения. Затем одна из визитерш разговором отвлекла женщину, а вторая похитила все денежные средства, после чего обе злоумышленницы ушли.

Ущерб пенсионерки составил 420 тысяч рублей. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ.