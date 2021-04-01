В металлолом вместо ремонта: В тульской области сосед «помог» соседу Фото: Алексей ФОКИН

Жертвой противоправного деяния оказался 20-летний местный житель, который отдал своему соседу находящийся в аварийном состоянии автомобиль «Мицубиси» 1995 года выпуска. Тот обещал выполнить ремонт машины. Но в течение длительного времени не возвращал иномарку.

Заподозрив неладное, законный владелец автомобиля обратился в полицию, и тут-то выяснилось, что сосед просто-напросто сдал машину на металлолом, совершив таким образом хищение чужого имущества. 31-летний подозреваемый признался в содеянном.