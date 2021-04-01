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Общество1 апреля 2021 16:08

2 апреля без газа останутся туляки, живущие на 2-м проезде Металлургов

АО «Тулагоргаз» будет проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования
Игорь КОПЫТОВ
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2 апреля без газа останутся туляки, живущие на 2-м проезде Металлургов

Фото: Алексей ФОКИН

Плановые работы затронут жильцов 1-го подъезда дома № 8 по 2-му проезду Металлургов. Газоснабжение будет отключено с 10:00 до 17:00.

При этом в службе отмечают, что временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа специалистам в квартиры. Поэтому компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.