2 апреля без газа останутся туляки, живущие на 2-м проезде Металлургов Фото: Алексей ФОКИН

Плановые работы затронут жильцов 1-го подъезда дома № 8 по 2-му проезду Металлургов. Газоснабжение будет отключено с 10:00 до 17:00.

При этом в службе отмечают, что временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа специалистам в квартиры. Поэтому компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.