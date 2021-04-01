В Тульской области неплательщик алиментов пытался спрятаться в лесу Фото: Алексей ФОКИН

27-летний житель города Новомосковска задолжал по алиментам в размере более полумиллиона рублей на содержание несовершеннолетней дочери. С родственниками он не общался и не проживал по адресу прописки.

В ходе его розыска судебный пристав-исполнитель установил, что неплательщик может находиться на территории рыболовного хозяйства, где неофициально трудится охранником. Отправившись по установленному адресу, пристав и там не застал должника, однако при осмотре территории заметил следы, ведущие от поста охраны в лесополосу. Проследовав по ним, сотрудник органов принудительного исполнения обнаружил должника, наблюдавшего в бинокль за служебным автомобилем УФССП России по Тульской области.

Мужчина принудительно был доставлен в отделение, где на него составили протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В качестве наказания суд назначил новомосковцу 80 часов обязательных работ.