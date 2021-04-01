В Тульской области заблокировали сайт, продававший фиктивные справки об инвалидности Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Каменского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайт, на котором была размещена информация о продаже медицинских справок об инвалидности.

Согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность — подделка или сбыт, статья 327 УК РФ — запрещено.

Суд требования прокуратуры удовлетворил, и в настоящее время доступ к сайту заблокирован.