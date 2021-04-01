Новый объект культурного наследия появился в центре Тулы Фото: соцсети

Двухэтажный каменный дом, принадлежавший купцу Дмитрию Лопатину, был построен еще в конце XVIII века. О значимости личности хозяина в истории города говорит тот факт, что улица Менделеевская раньше называлась Лопатинской. На втором этаже здания находились жилые комнаты, на первом – четыре лавки, а под полукруглыми сводами подвалов складировался товар. Усадьба имела многочисленные хозяйственные постройки – сараи, амбар, баню. Часть из них уцелела.

В середине ХIХ века дом сменил хозяев, помещения верхнего этажа были поделены на квартиры и стали сдаваться внаем. В 1913 году здесь квартировали офицеры 11-го Псковского пехотного полка. Позже в здании располагалось страховое общество «Волга».

В 1989 году дом признали аварийным, 1991 году он стал считаться памятником истории и архитектуры.

Здания сохранены в пределах капитальных стен и перекрытий, оценочно утрата строений составила 20%. Теперь объект, расположенный по адресу: Тула, улица Менделеевская / переулок Садовый, дом 6/11, литеры В и Г, будет находиться под охраной государства. Выявленный ОКН находится в прямой визуальной связи с соседними историческими строениями, обеспечивая целостность их восприятия в градостроительном контексте.