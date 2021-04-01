Неработающие терминалы безналичной оплаты — самое распространенное нарушение тульских перевозчиков Фото: Алексей ФОКИН

Всего за три дня было выявлено порядка 30 фактов нарушения. Традиционно основные нарушения связаны с техническими неисправностями, отсутствием сопроводительных документов.

Вместе с тем появились и новые. В некоторых автобусах, принадлежащих коммерческим перевозчикам, не работают валидаторы, которые отвечают за осуществление безналичной оплаты проезда. В других - не выдаются кассовые чеки пассажирам.

По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.