1 апреля южная часть Тулы будет частично обезвожена Фото: Алексей ФОКИН

Так, с 8 утра и до окончания ремонтно-профилактических работ пониженное давление воды будет в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города Тулы выше улицы Гоголевской, в квартале ограниченном проспектом Ленина, улиами Станиславского, Рязанской, Калужским шоссе, а также деревне Гостеевка, в районе Зеленстроя и поселках Косая Гора, Менделеевский, Старо-Басово, Скуратовских поселках, Рассвет, Иншинский, Хопилово, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Совсем подача холодной воды будет прекращена в деревнях Барыково, Алексеевка, Ямны, Селиховое, Площанки и воинском городке Берники.

В этих населенных пунктах будет организована бесплатная раздача воды силами МЧС.