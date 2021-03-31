В Тульской области появился новый природный парк регионального значения Фото: материалы пресс-служб

Расположился парк площадью 1124,01 гектаров на территории Привокзального территориального округа Тула и Яснополянского муниципального образования Щекинского района между поселками Станция Рвы, Косая Гора, Лесной, Матвеевские дачи и музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Создан он с целью сохранения засечных лесов, редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Тульской области.

Теперь территория находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Тульской области. Здесь запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб окружающей среде - от разработки полезных ископаемых до заготовки лекарственных трав. То есть обеспечено снижение уровня антропогенного воздействия на уникальный природный ландшафт.

Посещение «Малиновой засеки» бесплатное.