Тульский «Арсенал» за минувший год получил убыток в 5,4 млн рублей Фото: материалы пресс-служб

Как следует из документов отчетности, выручка «Арсенала» за минувший год сократилась на 8,6% — до 930,2 млн рублей. При этом выручка от спонсорской рекламы снизилась на 5,6% — до 747,4 млн, доходы от прав на трансляцию сократились на 6,2% — до 171,98 млн рублей. Доходы от продажи атрибутики через клубный магазин снизились на 31,3% — до 4,9 млн рублей, а выручка от продажи билетов, абонементов, программок и подавно упала в 6 раз — до 5,8 млн.

Доход от трансферной деятельности составил 164,9 млн рублей, компенсационные выплаты от РПЛ — 19,99 млн рублей. При этом годовые средства целевого финансирования использованы клубом не в полном объеме. Остаток в размере 99,4 млн рублей перенесен теперь на год текущий.