Разворотное кольцо в тульском микрорайоне Левобережный перенесут Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Конечный остановочный пункт в микрорайоне Левобережном будет перенесен Отстойно-разворотная площадка автобусных маршрутов № 5 «Областной роддом - мкр. Левобережный», № 51 «пос. Горельские Выселки - мкр. Левобережный» и № 56 «Мкр. Левобережный - Московский вокзал - мкр. Левобережный» будет перемещена после 1 апреля.

Она переместится буквально на 50 метров и окажется на другой стороне улицы Защитников Тулы.

Вызвано это увеличением количества маршрутов, осуществляющих перевозку пассажиров из микрорайона.