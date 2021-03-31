Тулячка купила на маткапитал квартиру, не указав среди собственников своих детей Фото: Алексей ФОКИН

Местная жительница распорядилась маткапиталом с нарушением условий. Получив после рождения второго ребенка государственный сертификат, женщина желая улучшить жилищные условия семьи, приобрела квартиру. Однако оформить жилое помещение в общую долевую собственность с детьми не пожелала.

В защиту детей вступилась прокуратура Ленинского района. В отношении матери было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по защите прав и интересов несовершеннолетних».

В результате жилое помещение теперь оформлено в общую долевую собственность матери и троих детей.