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Общество31 марта 2021 14:51

Тулячка купила на маткапитал квартиру, не указав среди собственников своих детей

Таким образом получилось, что деньги она потратила не по назначению
Игорь КОПЫТОВ
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Тулячка купила на маткапитал квартиру, не указав среди собственников своих детей

Фото: Алексей ФОКИН

Местная жительница распорядилась маткапиталом с нарушением условий. Получив после рождения второго ребенка государственный сертификат, женщина желая улучшить жилищные условия семьи, приобрела квартиру. Однако оформить жилое помещение в общую долевую собственность с детьми не пожелала.

В защиту детей вступилась прокуратура Ленинского района. В отношении матери было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по защите прав и интересов несовершеннолетних».

В результате жилое помещение теперь оформлено в общую долевую собственность матери и троих детей.