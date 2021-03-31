Труп мужчины обнаружен на проезжей части в Пролетарском округе Тулы Фото: Алексей ФОКИН

27 марта тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили прохожие. Потерпевший, по одной из версий, некоторое время пролежал прямо на дороге, истекая кровью.

На данный момент уже обнаружен человек, причастный к совершению преступления - это ранее судимый 42-летний житель Тульской области.

По предварительным данным, подозреваемый нанес несколько колото-резанных ран потерпевшему во время внезапной ссоры и скрылся с места преступления. От полученных ран оппонент скончался.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.