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Общество31 марта 2021 13:12

Труп мужчины обнаружен на проезжей части в Пролетарском округе Тулы

Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело
Игорь КОПЫТОВ
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Труп мужчины обнаружен на проезжей части в Пролетарском округе Тулы

Фото: Алексей ФОКИН

27 марта тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили прохожие. Потерпевший, по одной из версий, некоторое время пролежал прямо на дороге, истекая кровью.

На данный момент уже обнаружен человек, причастный к совершению преступления - это ранее судимый 42-летний житель Тульской области.

По предварительным данным, подозреваемый нанес несколько колото-резанных ран потерпевшему во время внезапной ссоры и скрылся с места преступления. От полученных ран оппонент скончался.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.