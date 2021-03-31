В Туле задержали дачного вора Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, злоумышленник воспользовался отсутствием 62-летнего мужчины на принадлежащем ему дачном участке и проник в расположенную там бытовку, откуда забрал циркулярную пилу, бензиновый генератор и другие вещи. Нанесенный ущерб составил 76 тысяч рублей.

Обнаружив кражу, потерпевший обратился в полицию, которая и вычислила вора - 41-летнего неработающего ранее судимого жителя одной из деревень. Похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.