Наука в регионе: современные вызовы и точки роста

30 марта университетская «Точка кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого принимала представителей правительства Тульской области и организаций реального сектора экономики, деятелей системы высшего образования региона и членов актива молодых ученых. Участникам встречи предстояло обсудить ключевые проблемы развития научно-технической отрасли и выработать рекомендации по совершенствованию региональной системы мер поддержки науки и инноваций.

С докладами выступили председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Емельяненко А.А., руководитель проектного офиса НОЦ «ТулаТЕХ» Подрезов К.А. и руководитель центра русского языка и региональных лингвистических исследований ТГПУ им. Л.Н. Толстого Романов Д.А. Спикеры обозначили актуальную мировую и федеральную повестку по вопросам развития научно-технического и кадрового потенциала, обратили внимание публики на существующие барьеры и точки роста в тульском регионе, охарактеризовали предпринимаемые меры поддержки исследовательской деятельности.

Формат дизайн-сессии предполагал активное рабочее взаимодействие и свободный обмен мнениями. Участники были поделены на 4 группы, каждая из которых презентовала свое видение развития науки в Тульской области по обозначенным проблемным областям.

Итогом встречи стали выработанные тактические и стратегические шаги, направленные на обеспечение региона высококвалифицированными научными кадрами и повышение привлекательности нашей области в части научно-исследовательской деятельности.

Данные идеи будут направлены в правительство региона для их оценки и последующего включения в общую стратегию программы социально-экономического развития Тульской области на 2021-2026 гг.