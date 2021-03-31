В Тульской области пресекли торговлю мясом с нарушениями регламента Фото: соцсети

Так, прокуратура Каменского района с привлечением специалиста регионального Роспотребнадзора провела проверку, в ходе которой установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение положений технического регламента в торговом помещении, расположенном в селе Архангельское, хранил мясную продукцию без маркировочных этикеток производителя.

Также в магазине ООО «Садко» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил — не соблюдался температурно-влажностный режим в холодильном оборудовании. Мясная продукция была снята с реализации.

В отношении лиц, допустивших нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. В настоящее время все нарушения устранены.