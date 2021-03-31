Вакцинированные туляки могут бесплатно посетить концерты известных исполнителей Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 26 марта по 1 июня жители региона, прошедшие вакцинацию от COVID-19, могут бесплатно посещать театры, концертные залы, музеи, лекции, мастер-классы. Информация о доступных событиях оперативно обновляется на сайте правительства региона, на странице «Без дистанции».

На данный момент к акции подключились свыше 50 учреждений культуры в 22 районах области.

В ближайшее время жители региона могут бесплатно посетить концерты Татьяны Богуш, Ярослава Евдокимова, групп «Ненормативная классика», «Чайф», а также интерактивный спектакль для всей семьи «Три кота».

На входе необходимо будет показать подтверждение регистрации на мероприятие, паспорт и QR-код о вакцинации на сайте Госуслуги в электронном или печатном виде.