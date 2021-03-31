С 1 апреля в Тульской области начинается зачисление детей в первый класс Фото: Алексей ФОКИН

В электронном виде услугу можно получить, воспользовавшись компьютером для общего доступа во всех отделениях ГБУ ТО «МФЦ». Специалисты центра окажут помощь в подаче заявления.

Приемная кампания по зачислению детей в 1 класс на 2021/2022 учебный год будет проходить в две волны: с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября.

В первой волне заявление смогут подать те, кто живет на территории, закрепленной за школой. Остальные будут приниматься в ходе второй волны на оставшиеся места.