Тульский областной онкологический диспансер приглашает на День открытых дверей

3 апреля 2021г. с 9-00 до 15-00 по адресу: г. Тула, ул. Плеханова, д. 201А.

В рамках данного мероприятия специалистами МРНЦ им. А.Ф. Цыба г. Обнинск пациентам, ранее не наблюдавшимся у эндокринолога с патологией щитовидной железы, будут проведены:

- УЗИ щитовидной железы,

- тонкоигольная аспирационная биопсия (пункция ) образования щитовидной железы при клинической необходимости.

С учетом эпидемиологической обстановки прием будет осуществляться по предварительной записи через Call-центр по тел. 8 (4872) 33-81-41.

При себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС.

Прием без направления.