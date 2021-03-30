В тульском поселке Менделеевский с пожара эвакуировано 17 человек Фото: материалы пресс-служб

Днем 30 марта в поселке Менделеевский загорелась квартира на третьем этаже дома 8-б по улице Пионерской в районе Ивановских дач. Огонь быстро перекинулся на четвертый этаж, и к приезду пожарных горели уже две квартиры.

6 единиц пожарной техники и 17 человек боролись с огнем около 40 минут. По лестничному маршу вывели 17 человек, а вот пенсионерка 80 лет отравилась продуктами горения.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.