Метеопредупреждение объявлено в Тульском области Фото: Алексей ФОКИН

Так, по прогнозам синоптиков, на территории Тульской области в ближайшие несколько часов ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

Порывистый южный ветер продержится до конца завтрашнего дня, 31 марта. МЧС напоминает правила поведения в таких условиях: машины парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций, а на улице обходить шаткие строения, избегать деревьев и мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.